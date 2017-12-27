В Рязани открыли новую улицу в честь Героя Советского Союза

В среду, 27 декабря, в Московском районе прошло официальное открытие новой улицы, которой присвоили имя Героя Советского Союза, гвардии сержанта Александра Полина.
Улица проходит параллельно Мервинской. В ее начале заложили памятный камень у пересечения с Московским шоссе.
На открытии присутствовал внук героя — Денис Полин. Торжественная часть началась с построения сотрудников МЧС, юнармейцев и представителей добровольческой организации «Российского союза спасателей».
«Выражаю благодарность за память нашему земляку и герою, коллеге. Радует, что в нашей стране молодежь воспитана на положительном примере предыдущих поколений, несмотря на все попытки исказить историю» — подытожил начальник ГУ МЧС по Рязанской области генерал-майор Сергей Филиппов.
С обращением к присутствующим выступил зампред регионального правительства Сергей Самохин. Он также обратил внимание, что «неслучайно в величественном и героическом городе Рязань» открывается улица и монумент в честь воевавшего земляка. По его словам, в Рязанской области «много Героев Советского Союза и кавалеров ордена Красного Знамени».
В числе присутствующих был председатель ветеранской организации ГУ МЧС России по Рязанской области Михаил Скачков. Он отметил важность соединения поколений и пропаганды общего народного подвига в годы войны: «Память о людях, о наших земляках, мужественно шедших в огонь, спасающих людей, всегда будет жить в наших сердцах».