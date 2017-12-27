В Песочне подросток выпал из окна

В Дашково-Песочне подросток выпал из окна. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Инцидент произошел во вторник, 26 декабря, на улице Новоселов. Известно, что 13-летний мальчик выпал из окна девятого этажа и разбился насмерть.
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В Дашково-Песочне подросток выпал из окна. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Инцидент произошел во вторник, 26 декабря, на улице Новоселов. Известно, что 13-летний мальчик выпал из окна девятого этажа и разбился насмерть.
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