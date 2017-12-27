В клепиковском поселке спустя неделю восстановили свет

В поселке Голованово Клепиковского района восстановили подачу электричества. Местные жители пожаловались на отсутствие света больше недели назад.
Как рассказал RZN.info глава района Николай Крейтин, электричество в поселок вернули в 16:00 понедельника, 25 декабря. Ранее, по его словам, электроснабжение
На вопрос о состоянии дороги в Голованово Крейтин ответил, что она находится в ведении регионального минтранса и 26 декабря там проходит совещание о капитальном ремонте. «Дорога там есть, просто лесовозы регулярно ее разбивают, не на всем транспорте туда можно проехать», — заключил глава района.
Напомним, ранее местные жители сообщали, что автолавка смогла проехать по этой дороге только