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10:04, 27 декабря 2017 620
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В клепиковском поселке спустя неделю восстановили свет

В клепиковском поселке спустя неделю восстановили свет

В поселке Голованово Клепиковского района восстановили подачу электричества. Местные жители пожаловались на отсутствие света больше недели назад.

Как рассказал RZN.info глава района Николай Крейтин, электричество в поселок вернули в 16:00 понедельника, 25 декабря. Ранее, по его словам, электроснабжение должны были восстановить до вечера четверга, 21 декабря. «На проводе обнаружили пять обрывов, и 21 декабря электрики устранили только один из них», — сказал собеседник, отметив, что на месте аварии работала бригада электролаборатории, которая установила в деревне временный электрогенератор.

На вопрос о состоянии дороги в Голованово Крейтин ответил, что она находится в ведении регионального минтранса и 26 декабря там проходит совещание о капитальном ремонте. «Дорога там есть, просто лесовозы регулярно ее разбивают, не на всем транспорте туда можно проехать», — заключил глава района.

Напомним, ранее местные жители сообщали, что автолавка смогла проехать по этой дороге только с помощью трактора.


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