Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 27 декабря 2017 517

Нефтяники поздравили детей из дома ребенка с Новым годом

Нефтяники поздравили детей из дома ребенка с Новым годом

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего предприятия НК «Роснефть», поздравили с Новым годом воспитанников Рязанского дома ребенка. Во вторник, 26 декабря, нефтяники выступили для детей с костюмированным представлением, главными героями которого стали Дед Мороз, Снегурочка и Снежинка.

«В 2015 году мы поздравляли детей Тумской школы-интерната с Новым годом, в 2016 — детей работников завода, в 2017 поехали в Рязанский дом ребенка, чтобы поднять детям настроение и показать сказку», — пояснила ведущий специалист оценки и развития персонала РНП Ольга Мартьянова. «Пусть мы побыли с детьми не больше часа, но для них это запомнится. Таким образом, дети не останутся без внимания и это очень важно. Я думаю, мы и дальше продолжим эту деятельность», —добавила она.

В ходе визита молодые специалисты пообщались с воспитателями и заглянули в гости к детям из старших групп. Работники дома ребенка также подчеркнули важность подобных мероприятий. «Старшие детки встречают гостей очень приветливо, очень рады им. Мы объясняем им, что к нам приехали в гости артисты, чтобы нас повеселить», — сказала старший воспитатель Ирина Тюкова.

Подробнее о прошедшем мероприятии читайте в нашем разделе «Публикации».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:31, 27 декабря 2017
Звание «Почетного гражданина Рязанской области» будут согласовывать с депутатами
12:53, 27 декабря 2017
В Рязани прошел День экспорта
11:49, 27 декабря 2017
Сасовские полицейские задержали грабителя с помощью сотового телефона
11:45, 27 декабря 2017
Нефтяники поздравили детей из дома ребенка с Новым годом
11:34, 27 декабря 2017
В 2018 году у школьных автобусов появятся мигалки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Автомобильные итоги года

Автомобильные итоги года

2017 год стал знаковым для всех российских автомобилистов.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 348 102
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
16:32, 24 декабря 2017 216 944
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
14:52, 18 декабря 2017 207 118
Средняя пенсия в 2018 году вырастет 2
17:05, 24 декабря 2017 193 411
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 6
12:20, 24 декабря 2017 170 451
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 1
Все новости
Форум