Нефтяники поздравили детей из дома ребенка с Новым годом

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего предприятия НК «Роснефть», поздравили с Новым годом воспитанников Рязанского дома ребенка. Во вторник, 26 декабря, нефтяники выступили для детей с костюмированным представлением, главными героями которого стали Дед Мороз, Снегурочка и Снежинка.
«В 2015 году мы поздравляли детей Тумской школы-интерната с Новым годом, в 2016 — детей работников завода, в 2017 поехали в Рязанский дом ребенка, чтобы поднять детям настроение и показать сказку», — пояснила ведущий специалист оценки и развития персонала РНП Ольга Мартьянова. «Пусть мы побыли с детьми не больше часа, но для них это запомнится. Таким образом, дети не останутся без внимания и это очень важно. Я думаю, мы и дальше продолжим эту деятельность», —добавила она.
В ходе визита молодые специалисты пообщались с воспитателями и заглянули в гости к детям из старших групп. Работники дома ребенка также подчеркнули важность подобных мероприятий. «Старшие детки встречают гостей очень приветливо, очень рады им. Мы объясняем им, что к нам приехали в гости артисты, чтобы нас повеселить», — сказала старший воспитатель Ирина Тюкова.
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