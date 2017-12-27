Нефтяники поздравили детей из дома ребенка с Новым годом

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего предприятия НК «Роснефть», поздравили с Новым годом воспитанников Рязанского дома ребенка. Во вторник, 26 декабря, нефтяники выступили для детей с костюмированным представлением, главными героями которого стали Дед Мороз, Снегурочка и Снежинка. Всего в подготовке праздника приняли участие десять молодых специалистов. На торжестве дети вместе со сказочными персонажами водили хоровод, танцевали, играли и пели песни. После праздничного спектакля артисты раздали им сладкие новогодние подарки.

«Впервые инициатива дарить праздник детям возникла у работников завода три года назад», — рассказали на мероприятии. Ведущий специалист оценки и развития персонала РНПК, а по совместительству куратор совета молодых специалистов Ольга Мартьянова отметила, что эта идея нашла положительный отклик у руководства компании и постепенно переросла в «добрую традицию». В ходе ее реализации молодые нефтяники уже побывали в нескольких областных детских учреждениях, а также поздравили детей сотрудников предприятия. «В 2015 году мы поздравляли детей Тумской школы-интерната с Новым годом, в 2016 — детей работников завода, в 2017 поехали в Рязанский дом ребенка, чтобы поднять детям настроение и показать сказку», — пояснила Мартьянова. «Пусть мы побыли с детьми не больше часа, но для них это запомнится. Таким образом, дети не останутся без внимания и это очень важно. Я думаю, мы и дальше продолжим эту деятельность», —добавила она.

После спектакля дети получили сладкие подарки

Молодые специалисты Александр Николашин и Евгения Зубкова исполнили в спектакле роли Деда Мороза и Снегурочки. Начинающие артисты признались, что подобные акции приводят в восторг сотрудников РНПК и стимулируют их на дальнейшее участие. «Нам все нравится, мы получаем море положительных эмоций и для нас это тоже некий праздник. Нам приятно принести лучик света детям, тем более, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — отметил Николашин. «Когда мне сказали, что мы поедем в дом ребенка, я была очень рада, потому что я здесь уже была в школьном возрасте. Мы приезжали поиграть с детьми. На самом деле, они доставляют море положительных эмоций. Это прекрасно, когда такое предлагают и, мне кажется, редко кто отказывается от такой возможности», — добавила его коллега Зубкова.

В ходе визита молодые специалисты пообщались с воспитателями и заглянули в гости к детям из старших групп. Работники дома ребенка также подчеркнули важность подобных мероприятий. «Старшие детки встречают гостей очень приветливо, очень рады им. Мы объясняем им, что к нам приехали в гости артисты, чтобы нас повеселить», — сказала старший воспитатель Ирина Тюкова.

«РНПК придерживается политики социально ответственного бизнеса. Ежегодно молодые специалисты принимают участие в различных акциях и мероприятиях, в том числе в качестве волонтеров. В этих целях в компании ведется годовая программа, которая также направлена на их развитие и активное вовлечение в общественную жизнь предприятия», — рассказали нефтяники.

Кроме того, в рамках коллективного договора, действующего в РНПК, все дети работников до 14 лет — около двух тысяч человек — получили бесплатные корпоративные новогодние подарки.