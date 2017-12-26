Площадь Мичурина застроят десятиэтажками

На площади Мичурина в Рязани появится квартал десятиэтажных жилых домов. По информации источника RZN.info, здания появятся на месте офисного центра и прилегающего к нему земельного участка, принадлежащего ОАО «Нефтехиммашсистемы» (улица Введенская, дом №115).
Арендаторам уже сообщили, что договоры с ними продлеваться не будут — до февраля 2018 года им необходимо покинуть помещения.
В мэрии пока никак не прокомментировали данную информацию.
Земельный участок площадью 1,3 гектара, на котором планируется строительство, был поставлен на кадастровый учет 20 августа 2007 года. Вид разрешенного использования предусматривает размещение промышленных объектов
Кадастровая стоимость: 9 миллионов 395 тысяч рублей.
Справка
Предприятие «Нефтехиммашсистемы» основано в 1959 году. Занималось разработкой приборов и средств автоматизации для различных отраслей промышленности в том числе нефтяной, химической, газовой.
В последние годы предприятие сдавало свои площади под офисные помещения.