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21:24, 26 декабря 2017 2 012
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Дождь или снег. Прогноз погоды в Рязани на последние дни 2017 года

Дождь или снег. Прогноз погоды в Рязани на последние дни 2017 года

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В последние дни 2017 года рязанцев ждет оттепель. Прогноз погоды размещен на сайте Росгидрометцентра.

Согласно нему в среду, 27 декабря, в Рязани потеплеет до +2 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. В четверг, 28 декабря, температура воздуха не изменится, возможен небольшой дождь. В последний рабочий день 2017-го, 29 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность с температурой до +2 градусов.

В субботу, 30 декабря, возможен дождь и мокрый снег, температура воздуха около +1. В последний день этого года, 31 декабря, термометры покажут 0 градусов, будет облачно, возможен небольшой снег.


© RZN.info

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