Дождь или снег. Прогноз погоды в Рязани на последние дни 2017 года

В последние дни 2017 года рязанцев ждет оттепель. Прогноз погоды размещен на
Согласно нему в среду, 27 декабря, в Рязани потеплеет до +2 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. В четверг, 28 декабря, температура воздуха не изменится, возможен небольшой дождь. В последний рабочий день 2017-го, 29 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность с температурой до +2 градусов.
В субботу, 30 декабря, возможен дождь и мокрый снег, температура воздуха около +1. В последний день этого года, 31 декабря, термометры покажут 0 градусов, будет облачно, возможен небольшой снег.