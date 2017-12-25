Рязанские школьники посоревновались в робототехнике

Рязанские школьники посоревновались в инженерном деле. Зимний чемпионат «Робошкольник-2017» прошел в выходные, 23 и 24 декабря.
В состязании приняли участие около 350 школьников. В итоговом мероприятие семестра прошли соревнования по робототехнике, программированию, конструированию, электронике, а так же выставка работ по 3D-моделированию и 3D-печати.
По словам организаторов, «Робошкола» помогает подойти к выбору профессии осознанно. А благодаря занятиям ребята лучше понимают в школе физику, информатику и математику.
Итоги роботехнического соревнования подведут 27 декабря в 18:00 на территории бизнес-инкубатора РГРТУ.