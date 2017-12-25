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Рязанские налоговики запустили предновогоднюю акцию «В Новый год без налоговых долгов!» Как и в прошлые годы, инициатором проекта является региональный УФНС.
Те, кто не успел своевременно (до 1 декабря) оплатить налоги на имущество, землю и транспортные средства, уже являются налоговыми должниками, в их адрес направят требования об уплате образовавшейся задолженности. Гражданин должен оплатить не только сумму налога, но и пени.
Кроме того, рязанцев, имеющих неисполненные обязательства перед бюджетом, могут не выпустить из страны.
Получить информацию о своей задолженности по налогам и платежные документы для ее оплаты можно следующими способами:
в налоговой инспекции по месту жительства или по месту нахождения налогооблагаемого имущества;
в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России;
на едином портале государственных и муниципальных услуг.