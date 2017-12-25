Появились фото и видео аварии со сгоревшими фурами в Михайловском районе

Появились фото и видео аварии с грузовиками в Михайловском районе. Судя по фотографиям, грузовики сгорели дотла.
Напомним, авария
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Фото: УГИБДД по Рязанской области
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