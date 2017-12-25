В ДТП в Михайловском районе погиб водитель грузовика

В аварии в Михайловском районе Рязанской области погиб водитель грузовика. Об этом сообщили на сайте регионального
ДТП произошло на 234-ом километре автодороги Р22 «Каспий».
По предварительной информации, 46-летний водитель грузовика с полуприцепом обгонял снегоуборочную машину и выехал на полосу встречного движения, где на встречке столкнулся с другим грузовым автомобилем. От удара оба транспортных средства загорелись.
В результате происшествия водитель второго грузовика от полученных травм скончался на месте. 46-летний водитель первого грузовика с тяжелыми травмами госпитализирован.
Также в ДТП автомобиль «Дэу Нексиа» получил механические повреждения.
Напомним, авария