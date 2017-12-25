Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:54, 25 декабря 2017 2 549
 0    0

В ДТП в Михайловском районе погиб водитель грузовика

В ДТП в Михайловском районе погиб водитель грузовика

В аварии в Михайловском районе Рязанской области погиб водитель грузовика. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

ДТП произошло на 234-ом километре автодороги Р22 «Каспий».

По предварительной информации, 46-летний водитель грузовика с полуприцепом обгонял снегоуборочную машину и выехал на полосу встречного движения, где на встречке столкнулся с другим грузовым автомобилем. От удара оба транспортных средства загорелись.

В результате происшествия водитель второго грузовика от полученных травм скончался на месте. 46-летний водитель первого грузовика с тяжелыми травмами госпитализирован.

Также в ДТП автомобиль «Дэу Нексиа» получил механические повреждения.

Напомним, авария произошла в понедельник, 25 декабря.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
22:50, 25 декабря 2017
Появились предварительные итоги анализа ДТП с автобусом на Славянском проспекте
20:31, 25 декабря 2017
Томские экстремалы разбились о лед при прыжке с моста на тросе. Видео
20:07, 25 декабря 2017
Очевидец рассказал о ДТП с автобусом на «Славянском бульваре»
18:13, 25 декабря 2017
В Ряжске водитель «девяносто девятой» сбил пешехода и скрылся
17:38, 25 декабря 2017
Появились фото и видео аварии со сгоревшими фурами в Михайловском районе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

Сегодня самым удобным местом для выгодных покупок являются интернет-магазины, где можно купить практически все гораздо дешевле, безопаснее и даже с доставкой на дом.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 347 341
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
14:52, 18 декабря 2017 206 545
Средняя пенсия в 2018 году вырастет
16:32, 24 декабря 2017 214 167
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
17:05, 24 декабря 2017 191 725
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах
18:14, 24 декабря 2017 166 653
В 2018 году россиян ждет подорожание ряда услуг 3
Все новости
Голосования

Вы следите за развитием криптовалют?

Окончание опроса: 27.12.2017
Архив голосований
Форум