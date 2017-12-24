Российскую лыжницу пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах

Лыжницу Наталью Матвееву, которая представляла Рязанскую область, пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Ее, как и многих других российских спортсменов, обвинили в нарушении антидопинговых правил, сообщил
Комиссия Международного олимпийского комитета приняла такое решение после перепроверки допинг-пробы участников Игр в Сочи.
«Я буду идти до конца, защищать свое честное имя, — цитирует Наталью Матвееву
Кроме Матвеевой также отстранили от Игр российских лыжников Николая Крюкова и Александра Бессмертных.