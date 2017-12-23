Депутат Госдумы Андрей Макаров рассказал RZN.info о том, что «два тяжелейших мировых финансовых кризиса, которые мы пережили за последние 10 лет», Рязанская область прошла достойно.
«Не было падения, в принципе, область росла, главное, накапливался потенциал, как и у всей страны. И сегодня у Рязанской области есть очень хорошие возможности», — заявил он.
Макаров отметил, что необходимо понимать, что регионы будут бороться за инвестиции. По его словам, тот, кто победит в этом соревновании, тот и окажется впереди и сможет лучше решать проблемы людей.
«У нас для этого есть все возможности, у нас хороший потенциал, у нас просто красивый регион. Я уверен, что это хороший шанс к развитию», — рассказал депутат от Рязанской области на 17-м съезде партии «Единая Россия».
Напомним, съезд партии «Единая Россия»