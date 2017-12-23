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16:04, 23 декабря 2017 1 145
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В «Единой России» считают своей главной задачей повышение уровня жизни граждан — Ковалев

В «Единой России» считают своей главной задачей повышение уровня жизни граждан — Ковалев

В пятницу, 22 декабря, в Москве начал работу 17-й съезд партии «Единая Россия». Сенатор Олег Ковалев, представляющий в Совете Федерации Рязанскую область рассказал RZN.info о главных его темах.

«Семнадцатый съезд партии „Единой России“ — это съезд обновления. Он создает новую парадигму отношения партии и гражданского общества. Определяющим становится принятие любых серьезных решений только в контакте с обществом, только при его поддержке», — отметил Ковалев.

По его словам, съезд принял решение считать «важнейшей задачей» повышение качества жизни граждан: развитие инфраструктуры жизни, поддержка материнства и детства, поддержка пожилых, развитие экономики, в том числе малого бизнеса, и самозанятости.

Экс-губернатор сообщил о том, что съезд обратил внимание на региональную политику: будет делегировано больше самостоятельности регионам, но гарантирован и более высокий спрос за результат.

В ходе дискуссий выработан ряд решений по улучшению работы ряда отраслей экономики и соцсферы. В частности, это коснулось аграрного сектора, малого бизнеса, инновационного бизнеса, здравоохранения и образования, развития жилищного рынка. Очень важным стало внимание к решению проблем ЖКХ. Это и развитие системы капремонта, и наведение порядка в коммунальной сфере, повышение качества коммунальной инфраструктуры и городской среды.


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