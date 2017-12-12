В рязанской колонии прошел турнир по шахматам

В исправительной колонии на Ворошиловке прошел турнир по шахматам. В заключительном этапе соревнований встретились представители всех исправительных учреждений области, сообщила
Полковник внутренней службы Виктор Гавриш приветствовал участников соревнований и отметил, что этот интеллектуальный вид спорта популярен в исправительных заведениях региона.
В круговом турнире определились три лучших игрока, которые сразились в решающей битве. Главный арбитр соревнований Николай Горшков — судья первой категории, старший тренер-преподаватель рязанской спортивной школы — определил победителя состязаний. Им стал Наиль Н. из исправительной колонии №3.
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