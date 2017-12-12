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9:21, 12 декабря 2017 275
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Дмитрий Васильченко покинул мэрию и ушел в правительство

Дмитрий Васильченко покинул мэрию и ушел в правительство

Дмитрий Васильченко покинул пост главного архитектора Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Васильченко занял пост главного архитектора в областном правительстве. Исполняющим обязанности вновь назначили замначальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Романа Шашкина.

Напомним, Васильченко работал в мэрии в январе 2017 года.

Справка

Дмитрий Васильченко родился 21 апреля 1963 года в Волгограде. Окончил Московский архитектурный институт по специальности архитектор. В разные годы работал в мастерской индивидуального проектирования Центрального военно-проектного института Минобороны СССР, в системе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, главным архитектором генерального плана международного аэрокомплекса «Домодедово», советником главы городского округа Химки Московской области по вопросам архитектуры и градостроительства, а затем начальником управления архитектуры и градостроительства Химок.


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