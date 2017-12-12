Дмитрий Васильченко покинул мэрию и ушел в правительство

Дмитрий Васильченко покинул пост главного архитектора Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Васильченко занял пост главного архитектора в областном правительстве. Исполняющим обязанности вновь назначили замначальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Романа Шашкина.
Напомним, Васильченко
Справка
Дмитрий Васильченко родился 21 апреля 1963 года в Волгограде. Окончил Московский архитектурный институт по специальности архитектор. В разные годы работал в мастерской индивидуального проектирования Центрального военно-проектного института Минобороны СССР, в системе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, главным архитектором генерального плана международного аэрокомплекса «Домодедово», советником главы городского округа Химки Московской области по вопросам архитектуры и градостроительства, а затем начальником управления архитектуры и градостроительства Химок.