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13:24, 11 декабря 2017 364
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Рязанский школьник выступил на конкурсе «Синяя птица». Видео

Рязанский школьник выступил на конкурсе «Синяя птица». Видео

Рязанец Роман Соснин выступил на конкурсе «Синяя птица». Программа с участием юного пианиста вышла в эфир в воскресенье, 10 декабря.

Рязанец исполнил произведение «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Жюри отметило, что, несмотря на сложности, пианист справился «блестяще».

Ведущая шоу подчеркнула, что у Соснина «за плечами» участие во многих конкурсах.

«Тут немного сложнее, потому что перед тобой очень много камер, жюри и много людей на тебя смотрят. Главное — забыть обо всем, наслаждаться музыкой и делать свое дело», — ответил рязанец на вопрос о том, сложно ли было ему выступать.

Также он исполнил композицию собственного сочинения.

Пианист не прошел в финал, но за него могут проголосовать зрители. Сделать это можно на сайте конкурса.


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