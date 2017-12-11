Рязанский школьник выступил на конкурсе «Синяя птица». Видео

Рязанец Роман Соснин выступил на конкурсе «Синяя птица». Программа с участием юного пианиста вышла в эфир в воскресенье, 10 декабря.
Рязанец исполнил произведение «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Жюри отметило, что, несмотря на сложности, пианист справился «блестяще».
Ведущая шоу подчеркнула, что у Соснина «за плечами» участие во многих конкурсах.
«Тут немного сложнее, потому что перед тобой очень много камер, жюри и много людей на тебя смотрят. Главное — забыть обо всем, наслаждаться музыкой и делать свое дело», — ответил рязанец на вопрос о том, сложно ли было ему выступать.
Также он исполнил композицию собственного сочинения.
Пианист не прошел в финал, но за него могут проголосовать зрители. Сделать это можно на