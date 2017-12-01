Массовая эвакуация в Рязани: полиция проверила два здания

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Полиция проверила здания комиссим по делам несовершеннолетних на улице Ленина и управления соцзащиты на улице Горького. Об этом этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Подозрительных предметов в зданиях не обнаружили. Кроме того, эвакуированы здания ТРЦ «Виктория плаза» на площади Победы, ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе, ТРЦ «Круиз» на Солотчинском шоссе, ТРЦ «Малина» на Соборной улице, «М5 Молл» на трассе М-5. Людей вывели из зданий около 15:00 в пятницу, 1 декабря. Известно, что здания эвакуировали из-за сообщений «о подозрительных предметах».