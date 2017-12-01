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16:42, 1 декабря 2017 2 557
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Массовая эвакуация в Рязани: полиция проверила два здания

Массовая эвакуация в Рязани: полиция проверила два здания

Полиция проверила здания комиссим по делам несовершеннолетних на улице Ленина и управления соцзащиты на улице Горького. Об этом этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозрительных предметов в зданиях не обнаружили. Кроме того, эвакуированы здания ТРЦ «Виктория плаза» на площади Победы, ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе, ТРЦ «Круиз» на Солотчинском шоссе, ТРЦ «Малина» на Соборной улице, «М5 Молл» на трассе М-5. Людей вывели из зданий около 15:00 в пятницу, 1 декабря. Известно, что здания эвакуировали из-за сообщений «о подозрительных предметах».

Информация уточняется.


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