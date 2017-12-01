Массовая эвакуация в Рязани: полиция проверила ТРЦ «Премьер»

После эвакуации полиция проверила ТРЦ «Премьер». Об этом этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Подозрительных
Напомним, эвакуация
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
После эвакуации полиция проверила ТРЦ «Премьер». Об этом этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Подозрительных
Напомним, эвакуация
© RZN.info
|
← предыдущая новостьОпределились соперники сборной России на групповой стадии Чемпионата мира по Футболу — 2018
|
cледующая новость →Афиша RZN.info рекомендует посетить ревю «Седьмое небо» и мюзикл «Юнона и Авось»
Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.