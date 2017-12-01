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18:22, 1 декабря 2017 1 133
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Массовая эвакуация в Рязани: полиция проверила ТРЦ «Премьер» 1

Массовая эвакуация в Рязани: полиция проверила ТРЦ «Премьер»

После эвакуации полиция проверила ТРЦ «Премьер». Об этом этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозрительных бесхозных предметов не обнаружили. Торговый центр обещают открыть уже этим вечером.

Напомним, эвакуация началась около 15 часов в пятницу, 1 декабря. Людей вывели из пяти торговых центров и четырех административных зданий Рязани.


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