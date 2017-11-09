В международный день студентов в рязанских магазинах не будут продавать алкоголь

В международный день студентов, 17 ноября, в рязанских магазинах не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает
Запрет вводится в соответствии с законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
Мэрия напомнила, что алкоголь в регионе не продают в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября).
Ограничения не распространяются на продажу спиртного в местах общественного питания.