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10:25, 9 ноября 2017 65
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В Госдуме рассмотрят поправки, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными

В Госдуме рассмотрят поправки, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными

В Госдуме рассмотрят поправки, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными (статья 245 УК РФ).

Авторы законопроекта предлагают увеличить максимальный сроки лишения свободы по этой статье. Если преступление совершено в одиночку — преступнику будет грозить до трех лет. В случае, когда животное истязали на камеру, на глазах у ребенка, либо группой лиц, то злоумышленники смогут получить до пяти лет колонии.

На данный момент максимальное наказание по статье 245 Уголовного кодекса — два года лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе федеральный закон о защите животных обсудили в Рязани с участием зоозащитников.


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