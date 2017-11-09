Пьяный рязанец на «буханке» вылетел на «встречку» и врезался в кроссовер. Фото

Пьяный рязанец на «буханке» вылетел на «встречку» и врезался в кроссовер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального
ДТП произошло около Рыбного в понедельник, 6 ноября.
По предварительной информации, 61-летний водитель на УАЗе — «буханке» в состоянии опьянения не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Nissan Qashqai.
В аварии пострадал 42-летний водитель кроссовера. Его с травмами доставили в больницу.
За выезд на встречную полосу водителя «буханки» оштрафовали на 5000 рублей. Материалы о пьяном управлении автомобилем направлены в суд.