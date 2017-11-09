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17:51, 9 ноября 2017 1 198
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Пьяный рязанец на «буханке» вылетел на «встречку» и врезался в кроссовер. Фото

Пьяный рязанец на «буханке» вылетел на «встречку» и врезался в кроссовер. Фото

Фото: УГИБДД по Рязанской области

Пьяный рязанец на «буханке» вылетел на «встречку» и врезался в кроссовер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

ДТП произошло около Рыбного в понедельник, 6 ноября.

По предварительной информации, 61-летний водитель на УАЗе — «буханке» в состоянии опьянения не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Nissan Qashqai.

В аварии пострадал 42-летний водитель кроссовера. Его с травмами доставили в больницу.

За выезд на встречную полосу водителя «буханки» оштрафовали на 5000 рублей. Материалы о пьяном управлении автомобилем направлены в суд.


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