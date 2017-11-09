На публичных слушаниях обсудили Мамин сквер

Внесение Маминого сквера в генплан Рязани обсудили на слушаниях. В среду, 8 ноября, участок на перекрестке Васильевской улицы и Васильевского проезда предложили перевести в зону городских парков из зоны многоэтажного жилья. Как отметил докладчик, ранее там планировали возвести жилой дом. После несостоявшегося строительства ТОС «Васильевский» обратился с инициативой создать сквер на участке площадью 3 818 квадратных метров для отдыха и массовых мероприятий.
Напомним, в августе в Песочне
Всего зарегистрировалось пять человек, которые поддержали изменения в генеральном плане. Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».