Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:53, 9 ноября 2017 1 721
 0    0

На публичных слушаниях обсудили Мамин сквер

На публичных слушаниях обсудили Мамин сквер

Внесение Маминого сквера в генплан Рязани обсудили на слушаниях. В среду, 8 ноября, участок на перекрестке Васильевской улицы и Васильевского проезда предложили перевести в зону городских парков из зоны многоэтажного жилья. Как отметил докладчик, ранее там планировали возвести жилой дом. После несостоявшегося строительства ТОС «Васильевский» обратился с инициативой создать сквер на участке площадью 3 818 квадратных метров для отдыха и массовых мероприятий.

Напомним, в августе в Песочне появился Мамин сквер, который находится на обслуживании у дирекции благоустройства города. До начала слушаний в комиссию обращений не поступало.

Всего зарегистрировалось пять человек, которые поддержали изменения в генеральном плане. Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:29, 9 ноября 2017
Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов
11:06, 9 ноября 2017
Лавочки, фонари и три куста. Известный российский блогер высмеял новый сквер в Михайлове
10:25, 9 ноября 2017
В Госдуме рассмотрят поправки, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными
10:19, 9 ноября 2017
Рязанцы не поддержали появление нового сквера в центре Рязани
9:56, 9 ноября 2017
Правительство отчиталось о решении проблемы рязанских дольщиков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Основатель и директор «Центра-Тур» рассказала RZN.info, как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 55 057
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 10
13:28, 31 октября 2017 32 533
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
11:14, 7 ноября 2017 19 046
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 3
16:40, 4 ноября 2017 17 733
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
13:17, 5 ноября 2017 16 294
Рязанцы подрались с охранниками бара. Видео 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум