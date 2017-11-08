Прокурор попросила три года колонии для сбившей «пьяного» мальчика женщины

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Прокурор попросила три года колонии для сбившей «пьяного» мальчика Ольги Алисовой. Заседание суда прошло в среду, 8 ноября, передает ТАСС.
Гособвинитель заявила, что вина Алисовой в ходе судебного разбирательства «полностью нашла свое подтверждение».
Обвиняемая частично признала свою вину. На период рассмотрения дела ее заключили под стражу.
Напомним, авария во дворе жилого дома в Балашихе произошла 23 апреля. Местная жительница Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, насмерть сбила шестилетнего ребенка. По данным следствия, в момент аварии женщина не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону. Экспертиза по ошибке признала пьяным шестилетнего мальчика. Алисовой предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ.