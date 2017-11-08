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21:52, 8 ноября 2017 237
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Прокурор попросила три года колонии для сбившей «пьяного» мальчика женщины

Прокурор попросила три года колонии для сбившей «пьяного» мальчика женщины

Прокурор попросила три года колонии для сбившей «пьяного» мальчика Ольги Алисовой. Заседание суда прошло в среду, 8 ноября, передает ТАСС.

Гособвинитель заявила, что вина Алисовой в ходе судебного разбирательства «полностью нашла свое подтверждение».

Обвиняемая частично признала свою вину. На период рассмотрения дела ее заключили под стражу.

Напомним, авария во дворе жилого дома в Балашихе произошла 23 апреля. Местная жительница Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, насмерть сбила шестилетнего ребенка. По данным следствия, в момент аварии женщина не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону. Экспертиза по ошибке признала пьяным шестилетнего мальчика. Алисовой предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ.


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