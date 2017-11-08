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14:17, 8 ноября 2017 2 289
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«Единая Россия» определилась со сменщиком Морозова в облдуме

«Единая Россия» определилась со сменщиком Морозова в облдуме

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Вакантный мандат депутата Рязанской областной думы от «Единой России» останется во внутрипартийной группе №14 выборного списка, куда входили его предыдущие владельцы Александр Калашников и Игорь Морозов. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин на заседании политсовета, сообщили RZN.info в пресс-службе отделения.

Третьим в этой группе был заместитель директора 360-го авиаремонтного завода Юрий Шиков. Его кандидатура прошла согласование, сам промышленник выразил готовность к активной депутатской работе, рассказал Фомин. Члены фракции «Единой России» в думе Михаил Кривцов и Михаил Агапкин выступили в его поддержку.

Шиков является первым претендентом на мандат по закону, поэтому партия не стала принимать отдельных решений по выдвижению, чтобы не усложнять его дополнительными бюрократическими процедурами.

Передать Шикову мандат и зарегистрировать его как депутата должен областной избирком.

Напомним, Калашников сложил полномочия 11 октября. 19-го вместо него депутатом зарегистрировали Морозова, которого 25-го дума назначила сенатором.


© RZN.info

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