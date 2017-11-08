«Единая Россия» определилась со сменщиком Морозова в облдуме

Вакантный мандат депутата Рязанской областной думы от «Единой России» останется во внутрипартийной группе №14 выборного списка, куда входили его предыдущие владельцы Александр Калашников и Игорь Морозов. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин на заседании политсовета, сообщили RZN.info в пресс-службе отделения.
Третьим в этой группе был заместитель директора 360-го авиаремонтного завода Юрий Шиков. Его кандидатура прошла согласование, сам промышленник выразил готовность к активной депутатской работе, рассказал Фомин. Члены фракции «Единой России» в думе Михаил Кривцов и Михаил Агапкин выступили в его поддержку.
Шиков
Передать Шикову мандат и зарегистрировать его как депутата должен областной избирком.
Напомним, Калашников сложил полномочия