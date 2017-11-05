Воронежец побил рекорд по выигрышу в лотерею среди россиян. Он выиграл в лотерею «Русское лото» джекпот в 506 миллионов рублей, сообщается на
По словам организаторов, это рекорд выигрыша за всю историию России.
«Розыгрыш такого Джекпота — это эпохальное событие не только в истории „Русского лото“, но и в истории всех российских лотерей. Этот случай еще раз доказывает главное: чтобы выиграть в лотерею, нужно, в первую очередь, купить билет», — отмечается в релизе организации.
Победитель сможет оформить выигрыш в лотерейном центре в Москве.