РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт

В пятницу, 3 ноября, РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «
В РЖД объяснили этот шаг тем, что ФАС не принял решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Приостановка продаж также не коснется скоростных поездов и «Сапсанов».
В компании утверждают, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами. Если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций.
В конце октября замглавы ФАС Александр Редько заявил, что служба выступает за снижение на 10% тарифов на дальние пассажирские перевозки по железной дороге в следующем году. При этом Минтранс и Минэкономразвития раскритиковали эту инициативу.