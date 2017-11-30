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22:00, 30 ноября 2017 138
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В Рязани запретили проводить митинг против подорожания платы за проезд

В Рязани запретили проводить митинг против подорожания платы за проезд

В Рязани не разрешили проводить митинг против подорожания платы за проезд в общественном транспорте. Ответ администрации города на запрос активиста Александра Евдокимова опубликовали в группе «Социальный лед» «ВКонтакте».

Рязанцы подали заявку на проведение митинга в 18:00 понедельника, 4 декабря, на площади Ленина. Однако чиновники заявили, что в этот день на площади уже запланировано общественное мероприятие, которое начнется в 15:35.

Кроме того, в это же время, по данным администрации, мероприятия пройдут и на площадке перед памятником Советско-Польскому братству по оружию в Приокском, на площадке перед входом в ЦПКиО и в сквере имени Скобелева. То есть все специально отведенные для публичных собраний места в городе будут заняты.

Напомним, проезд в общественном транспорте Рязани подорожает с 19 до 23 рублей с пятницы, 1 декабря.


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