В Рязани запретили проводить митинг против подорожания платы за проезд

В Рязани не разрешили проводить митинг против подорожания платы за проезд в общественном транспорте. Ответ администрации города на запрос активиста Александра Евдокимова опубликовали в группе «Социальный лед» «ВКонтакте».
Рязанцы подали заявку на проведение митинга в 18:00 понедельника, 4 декабря, на площади Ленина. Однако чиновники заявили, что в этот день на площади уже запланировано общественное мероприятие, которое начнется в 15:35.
Кроме того, в это же время, по данным администрации, мероприятия пройдут и на площадке перед памятником Советско-Польскому братству по оружию в Приокском, на площадке перед входом в ЦПКиО и в сквере имени Скобелева. То есть все специально отведенные для публичных собраний места в городе будут заняты.
Напомним, проезд в общественном транспорте Рязани