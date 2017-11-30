Рязанский творог признали качественным

Рязанский творог «Амка» производства рязанского агромолкомбината признали высококачсетвенным. Роскачество провело
Продукт проверили по 62 показателям, включая содержание растительных жиров, сои, крахмала, клетчатки, наличие антибиотиков. Исследование коснулось обязательных требований по безопасности — эксперты изучили микробиологические показатели. Важным вектором исследования стало изучение количества полезных молочнокислых бактерий в каждой пачке творога.
Результаты исследования показали, что 28 брендов признаны качественными, 17 из них — дотянулись до повышенных требований стандарта Роскачества, который не допускает любых искусственных добавок и следов антибиотиков. Нарушения выявили у 16 торговых марок.