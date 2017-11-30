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13:00, 30 ноября 2017 715
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Рязанский творог признали качественным

Рязанский творог признали качественным

Рязанский творог «Амка» производства рязанского агромолкомбината признали высококачсетвенным. Роскачество провело исследование творога 44 торговых марок регионов России и Беларуссии.

Продукт проверили по 62 показателям, включая содержание растительных жиров, сои, крахмала, клетчатки, наличие антибиотиков. Исследование коснулось обязательных требований по безопасности — эксперты изучили микробиологические показатели. Важным вектором исследования стало изучение количества полезных молочнокислых бактерий в каждой пачке творога.

Результаты исследования показали, что 28 брендов признаны качественными, 17 из них — дотянулись до повышенных требований стандарта Роскачества, который не допускает любых искусственных добавок и следов антибиотиков. Нарушения выявили у 16 торговых марок.


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