Рязанцам напомнили об опасности тонкого льда

В четверг, 30 ноября, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Геннадий Кулешов напомнил жителям региона о безопасном поведении на водоемах. Об этом сообщили на сайте регионального
На водоемах Рязанской области период ледостава и в связи с этим инспекторы ежедневно патрулируют места отдыха любителей рыбалки. В ходе рейдов они проводят разъяснительные беседы и раздают памятки по правилам безопасного нахождения на льду.
«Толщина льда сейчас является небезопасной для передвижения человека. Безопасным для передвижения человека считается лед, толщиной не менее 7 сантиметров. Однако любители подледной рыбалки выходят на водоемы. С ними мы проводим профилактические беседы, рассказываем о том, что с собой необходимо иметь средства спасения», — отметил он.
Кулешов напомнил, что в случае трагедии, для вызова пожарных и спасателей необходимо звонить по телефону 01 и 101.
Напомним, в среду, 29 ноября, в Проне