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17:44, 30 ноября 2017 320
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Рязанцам напомнили об опасности тонкого льда

Рязанцам напомнили об опасности тонкого льда

В четверг, 30 ноября, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Геннадий Кулешов напомнил жителям региона о безопасном поведении на водоемах. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

На водоемах Рязанской области период ледостава и в связи с этим инспекторы ежедневно патрулируют места отдыха любителей рыбалки. В ходе рейдов они проводят разъяснительные беседы и раздают памятки по правилам безопасного нахождения на льду.

«Толщина льда сейчас является небезопасной для передвижения человека. Безопасным для передвижения человека считается лед, толщиной не менее 7 сантиметров. Однако любители подледной рыбалки выходят на водоемы. С ними мы проводим профилактические беседы, рассказываем о том, что с собой необходимо иметь средства спасения», — отметил он.

Кулешов напомнил, что в случае трагедии, для вызова пожарных и спасателей необходимо звонить по телефону 01 и 101.

Напомним, в среду, 29 ноября, в Проне утонул мужчина. Его пытались спасти очевидцы.


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