На изучение пассажиропотока в Рязани потратят более трех миллионов. Об этом сообщил начальник управления транспорта Сергей Кулик в четверг, 28 ноября.
По его словам, работа по созданию концепции развития городского транспорта уже ведется. Само исследование начнется с декабря 2017 года. Для его реализации в
«В настоящее время вопрос прорабатывается с академией транспорта. На эти цели пойдет от трех до пяти миллионов рублей», — подчеркнул Кулик. Он отметил, что пока в бюджет 2018 года эти средства пока не заложены.
Напомним, администрация заявила, что в Рязани будет разработана