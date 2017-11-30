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11:14, 30 ноября 2017 178
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На изучение пассажиропотока в Рязани потратят более трех миллионов

На изучение пассажиропотока в Рязани потратят более трех миллионов

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

На изучение пассажиропотока в Рязани потратят более трех миллионов. Об этом сообщил начальник управления транспорта Сергей Кулик в четверг, 28 ноября.

По его словам, работа по созданию концепции развития городского транспорта уже ведется. Само исследование начнется с декабря 2017 года. Для его реализации в 24 новых вместительных маршрутках появятся камеры видеонаблюдения.

«В настоящее время вопрос прорабатывается с академией транспорта. На эти цели пойдет от трех до пяти миллионов рублей», — подчеркнул Кулик. Он отметил, что пока в бюджет 2018 года эти средства пока не заложены.

Напомним, администрация заявила, что в Рязани будет разработана новая концепция развития транспорта.


© RZN.info

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