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13:38, 30 ноября 2017 3 152
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Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото

Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 30 ноября, губернатор Николай Любимов вручил ключи от служебных машин УМВД и скорой помощи.

Пятнадцать машин Skoda пойдут на дорожно-патрульную службу областного УМВД, а восемь «УАЗов» и 16 «ГАЗелей» — на обслуживание скорой медпомощи в регионе.

Последние распределили среди Касимовского, Клепиковского, Михайловского, Спасского, Шиловского, Рязанского, Сасовского, Шацкого, Чучковского, Скопинского и Рыбновского районов. Еще одна машина отправится в ОКБ и три в моногорода — Лесной, Побединку и Елатьму.

Губернатор отметил, что машины для УМВД приобрели на спонсорскую помощь. «Областной бюджет не в праве финансировать полицию, но мы смогли найти эти деньги и направить на благое дело. С новой техникой полицейские будут еще лучше поддерживать порядок на дороге и бороться с преступностью», — сказал Любимов.

Машины скорой помощи в область пришли из федерального центра. «Это реально важно. Сейчас много жалоб. Новым парком все проблемы сразу не закроются, но мы продолжим эту политику, чтобы люди не чувствовали дискомфорта, а тем более не ждали скорую помощь дольше положенного», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что у региона есть возможность приобретать машины скорой помощи и за счет областного бюджета.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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