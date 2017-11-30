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23:26, 30 ноября 2017 106
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Ковалев назвал проект рязанского бюджета «лучшим в стране»

Ковалев назвал проект рязанского бюджета «лучшим в стране»

Член Совфеда Олег Ковалев прокомментировал проект бюджета Рязанской области, который уже прошел первое чтение в областной думе. Экс-губернатор назвал документ «напряженным, но реальным», пишет газета «Рязанские ведомости».

Ковалев также заявил, что проект бюджета региона «лучший в стране», и особо отметил, что он бездефицитный и будет предусматривать все соцрасходы, в том числе повышение зарплат бюджетникам.


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