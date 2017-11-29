В Рязанской области учредили новую награду

В рамках празднования 240-летия со дня образования Рязанской губернии 17 ноября 2017 года Николай Любимов поручил учредить знак губернатора Рязанской области. Соответствующее постановление опубликовалии «Рязанские ведомости» в среду, 29 ноября.
В документе сообщается, что знаком будут поощряться граждане Российской Федерации за заслуги, способствующие развитию региона, а также уроженцы иностранных государств, тесно связанные по характеру своей деятельности с Рязанской областью.
Знак имеет форму нагрудной медали. На лицевой стороне медали — изображение лавровой ветви двуглавого орла Российской империи в стилистике эпохи Екатерины II, а на оборотной стороне медальона — рельефное изображение двуглавого орла в стилистике современного герба России.