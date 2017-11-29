В Проне утонул мужчина. Об этом сообщила
Тело подняли около 13:15 из Прони в Новомичуринске.
В работах участвовали одна единица техники, одно плавсредство, три спасателя.
Ранее МЧС
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Проне утонул мужчина. Об этом сообщила
Тело подняли около 13:15 из Прони в Новомичуринске.
В работах участвовали одна единица техники, одно плавсредство, три спасателя.
Ранее МЧС
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