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14:01, 29 ноября 2017 246
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В Проне утонул мужчина

В Проне утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Проне утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тело подняли около 13:15 из Прони в Новомичуринске.

В работах участвовали одна единица техники, одно плавсредство, три спасателя.

Ранее МЧС посоветовало рязанским рыбакам не торопиться выходить на лед.


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