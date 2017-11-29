Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:22, 29 ноября 2017 357
 0    0

Рязанский митрополит Марк принял участие в архиерейском соборе в Москве

Рязанский митрополит Марк принял участие в архиерейском соборе в Москве

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк принял участие в архиерейском соборе в Москве. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Напомним, собор открылся в среду, 29 ноября, в московском Храме Христа Спасителя.

На Собор прибыли епископы Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют епархии Русской православной церкви. Всего зарегистрировались 347 архиереев.

В программе — торжества, посвященные 100-летию восстановления патриаршества.

Фото с сайта Рязанской епархии


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
17:18, 29 ноября 2017
В Рязанской области учредили новую награду
16:52, 29 ноября 2017
В Ухолове построят начальную школу
16:22, 29 ноября 2017
Рязанский митрополит Марк принял участие в архиерейском соборе в Москве
15:54, 29 ноября 2017
«МегаФон» предложил рязанцам безлимитный трафик на сервисы Яндекс. Музыка, Boom и Zvooq
15:51, 29 ноября 2017
Изменение Правил застройки парка Юннатов вынесли на слушания
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 52 721
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 25 183
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 24 037
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 23 160
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 22 946
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум