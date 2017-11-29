Рязанский митрополит Марк принял участие в архиерейском соборе в Москве

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк принял участие в архиерейском соборе в Москве. Об этом сообщил сайт
Напомним, собор
На Собор прибыли епископы Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют епархии Русской православной церкви. Всего зарегистрировались 347 архиереев.
В программе — торжества, посвященные 100-летию восстановления патриаршества.
Фото с сайта Рязанской епархии