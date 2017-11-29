В Москве начался Архиерейский собор

В среду, 29 ноября, в московском храме Христа Спасителя начался Архиерейский собор РПЦ. Впервые Собор посетит Владимир Путин, пишет «
Такие соборы обычно проходят раз в несколько лет. Там собираются церковные деятели из всех российских и зарубежных епархий РПЦ.
Соборы делятся на Вселенские, в которых участвуют представители всех поместных церквей, и поместные — на них собираются иерархи определенной церкви. Архиерейский собор — разновидность последнего, с той лишь разницей, что участвует в нем исключительно высший церковный епископат.
Ожидается, что в этом году иерархи обсудят тему расстрелянной семьи императора Николая II.