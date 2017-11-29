Около 600 рязанских пенсионеров вернулись к работе

За десять месяцев этого года около 600 рязанских пенсионеров возобновили трудовую деятельность. Такие данные привел министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец
По словам министра, это способствует стабильности рязанского рынка труда, хотя численность трудоспособного населения снижается ежегодно.
В 2017 году в службу занятости обратилось около 13 тысяч рязанцев. Более половины из них нашли подходящую вакансию.
Минимальный уровень безработицы наблюдается в Рязани, Рязанском и Ряжском районах. Максимальный — в Кадомском, Ермишинском, Сапожковском, Сасовском и Милославском районах. Это обусловлено прежде всего тем, что на их территории недостаточно предприятий.