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12:11, 29 ноября 2017 309
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Около 600 рязанских пенсионеров вернулись к работе 1

Около 600 рязанских пенсионеров вернулись к работе

За десять месяцев этого года около 600 рязанских пенсионеров возобновили трудовую деятельность. Такие данные привел министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец на круглом столе в облдуме, пишут «Рязанские ведомости».

По словам министра, это способствует стабильности рязанского рынка труда, хотя численность трудоспособного населения снижается ежегодно.

В 2017 году в службу занятости обратилось около 13 тысяч рязанцев. Более половины из них нашли подходящую вакансию.

Минимальный уровень безработицы наблюдается в Рязани, Рязанском и Ряжском районах. Максимальный — в Кадомском, Ермишинском, Сапожковском, Сасовском и Милославском районах. Это обусловлено прежде всего тем, что на их территории недостаточно предприятий.


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