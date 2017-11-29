В областной Думе прошел «круглый стол», посвященный рынку труда. Министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец отметил, что число рязанцев трудоспособного возраста составляет 54,6% от всего населения области, пишут «
Однако численность трудоспособного населения ежегодно снижается из-за старения.
«Анализ рынка труда позволяет сделать вывод, что в регионе спрос на рабочую силу превышает численность безработных. Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшее количество вакансий — это рабочие профессии», — сказал министр.
50% безработных — это женщины, а 70% - граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. При этом 70% вакансий приходится на Рязань, а основное количество безработных — около 80% - проживает в районах.