Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:56, 29 ноября 2017 334
 0    0

Спрос на рабочую силу в Рязанской области превышает численность безработных — министр труда

Спрос на рабочую силу в Рязанской области превышает численность безработных — министр труда

В областной Думе прошел «круглый стол», посвященный рынку труда. Министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец отметил, что число рязанцев трудоспособного возраста составляет 54,6% от всего населения области, пишут «Рязанские ведомости».

Однако численность трудоспособного населения ежегодно снижается из-за старения.

«Анализ рынка труда позволяет сделать вывод, что в регионе спрос на рабочую силу превышает численность безработных. Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшее количество вакансий — это рабочие профессии», — сказал министр.

50% безработных — это женщины, а 70% - граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. При этом 70% вакансий приходится на Рязань, а основное количество безработных — около 80% - проживает в районах.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
12:11, 29 ноября 2017
Около 600 рязанских пенсионеров вернулись к работе 1
11:56, 29 ноября 2017
Спрос на рабочую силу в Рязанской области превышает численность безработных — министр труда
9:21, 29 ноября 2017
Расположение ярмарки на Театральной изменится с 9 декабря 1
17:07, 28 ноября 2017
Экспрессы Рязань — Москва ускорятся 6
16:35, 28 ноября 2017
За фото курильщиков в авто каршеринг заплатит 500 рублей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 52 060
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 24 993
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 23 835
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 23 042
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 22 893
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум