На Куйбышевском шоссе завершился ремонт дороги. Фоторепортаж

На Куйбышевском шоссе завершилась укладка дорожного полотна. Об этом RZN.info сообщил подрядчик.
По его словам, участок длиною 1,6 километров от путепровода рядом с проездом Яблочкова до Ряжского шоссе отремонтировали полностью. «Дорогу перекрывать уже точно не будут», — заверил собеседник.
Ранее из-под шоссе
«Осталось пять-шесть съездов, но они второстепенные, основные уже отремонтированы. Еще нам надо установить две остановки и провести озеленение, посадить деревья. Но это если погодные условия позволят», — отметил подрядчик, добавив, что работы «попытаются завершить в срок — до 1 декабря».
Напомним, участок, общей протяженностью 1,6 километра,