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13:15, 29 ноября 2017 2 045
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На Куйбышевском шоссе завершился ремонт дороги. Фоторепортаж

На Куйбышевском шоссе завершился ремонт дороги. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На Куйбышевском шоссе завершилась укладка дорожного полотна. Об этом RZN.info сообщил подрядчик.

По его словам, участок длиною 1,6 километров от путепровода рядом с проездом Яблочкова до Ряжского шоссе отремонтировали полностью. «Дорогу перекрывать уже точно не будут», — заверил собеседник.

Ранее из-под шоссе вынесли 800 метров теплотрассы, уложили рядом с обочиной, а железнодорожный переезд расширили до двух полос. Сейчас на участке ведется ремонт съездов, благоустройство дороги, озеленение.

«Осталось пять-шесть съездов, но они второстепенные, основные уже отремонтированы. Еще нам надо установить две остановки и провести озеленение, посадить деревья. Но это если погодные условия позволят», — отметил подрядчик, добавив, что работы «попытаются завершить в срок — до 1 декабря».

Напомним, участок, общей протяженностью 1,6 километра, начали ремонтировать в конце июля. Ранее сроки окончания переносили с 1 сентября на 1 ноября. Рязанцы неоднократно жаловались на пробки при въезде в Рязань из-за перекрытия полос.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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