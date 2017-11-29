Макаров назвал повышение платы за проезд «расплатой за популизм»

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров прокомментировал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.
«Очень часто приходится расплачиваться за популизм предшествующих решений», — заявил он на брифинге, прошедшем в рамках инвестиционного форума в среду, 29 ноября.
По словам Макарова, цена за проезд в общественном транспорте в Рязани долгое время оставалась на низком уровне.
«В какой-то момент выясняется, что есть реальная цена и от этого уже зависит не просто качество перевозок, зависит уже жизнь людей. Потому что-то, что у нас происходит на транспорте — это безумие. Приходится принимать непопулярное решение… Это расплата за популизм», — добавил политик.
Также он порекомендовал сравнить цены на проезд в Рязани с тарифами в соседних регионах.
«И тогда мы, может, иначе будем обсуждать вопрос. 23 рубля — это подарок или не подарок», — отметил Макаров.