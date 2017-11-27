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19:25, 27 ноября 2017 350

Рязанские многодетные матери рассказали о своих проблемах депутату Елене Митиной

Рязанские многодетные матери рассказали о своих проблемах депутату Елене Митиной

Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

Рязанские многодетные матери рассказали о своих проблемах члену фракции «Единая Россия» в Госдуме Елене Митиной на встрече, посвященной Дню матери. Она состоялась в понедельник, 27 ноября, в региональной общественной приемной партии в рамках единой недели приема граждан.

Парламентарий от Рязанской области поздравила многодетных матерей с праздником и пожелала семейного благополучия. Рязанки в свою очередь рассказали Елене Митиной о своих проблемах. На встрече говорили о том, что до земельных участков, которые выдают семьям трудно добраться, пожаловались на снятие льгот на проездные билеты в общественном транспорте для многодетных семей и нехватку школ в городе.

«К сожалению, у нас не хватает земельных участков, очень много жилых зданий. Средства на строительство выделяются, но строить школы можно только на муниципальной земле», — прокомментировала вопрос о нехватке школ руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова. Елена Митина посоветовала многодетным матерям изложить в письменном виде все свои жалобы и пообещала рассмотреть их.

Также участники встречи обменялись опытом, выслушали советы психолога о том, как создать гармонию в многодетной семье. Для рязанок выступила поэтесса и композитор Людмила Васютина. В завершении мероприятия женщинам вручили памятные подарки.


Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

© RZN.info

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