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16:27, 27 ноября 2017 441
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Городские катки в центре Рязани будут бесплатными

Городские катки в центре Рязани будут бесплатными

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Городские катки в центре Рязани будут бесплатными. Об этом сообщили в городском управлении культуры. Как пояснили RZN.info, рядом с катками появятся платные прокаты коньков.

Кроме того, в управлении определили приблизительные места их расположения. Так, на площади Победы появится детский каток — между новогодней елкой и флагами перед МКЦ. На Театральной — спортивная площадка расположится слева от театра, рядом с афишами. На Лыбедском бульваре молодежный каток появится на месте бывшей «Арт-лужайки».

Напомним, помимо них в городе откроют еще 40 ледовых площадок.


© RZN.info

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