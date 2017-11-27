Городские катки в центре Рязани будут бесплатными. Об этом сообщили в городском управлении культуры. Как пояснили RZN.info, рядом с катками появятся платные прокаты коньков.
Кроме того, в управлении определили приблизительные места их расположения. Так, на площади Победы появится детский каток — между новогодней елкой и флагами перед МКЦ. На Театральной — спортивная площадка расположится слева от театра, рядом с афишами. На Лыбедском бульваре молодежный каток появится на месте бывшей «Арт-лужайки».
Напомним, помимо них в городе