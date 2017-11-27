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10:30, 27 ноября 2017 404
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Директор Рязанской филармонии покинула пост

Директор Рязанской филармонии покинула пост

Директор Рязанской областной филармонии покинула свой пост. Об этом RZN.info сообщила сама Галина Соколова. От дальнейших комментариев она отказалась.

Как сообщили в областной филармонии, исполнять обязанности директора будет Евгения Феколкина, занимавшая должность заместителя по маркетингу.

На увольнение Соколовой в своем Facebook отреагировала бывшая зампред областного правительства Елена Царева. «Две недели сотрудники филармонии, артисты, зрители пребывали в недоумении от новости об увольнении Галины Соколовой… Абсурдности происходящему сегодня добавляет тот факт, что директора, чьи достижения весной отмечены Почетной грамотой губернатора, по осени увольняют, не найдя адекватной замены. Думаю, что никто из людей, принимающих кадровые решения, даже не взвесил все аргументы, не просчитал свои имиджевые потери, просто одни „махнули сгоряча“, а другие промолчали, опасаясь за свое место, поскольку должность — это единственное их украшение», — написала Царева.

Справка

Галина Соколова возглавляла филармонию в 2011—2012 годах. После этого она перешла в министерство культуры, однако вернулась на пост директора в 2014 году.

Фото с сайта филармонии


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