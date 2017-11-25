Перед ЗАГСом в здании бывшего кинотеатра «Москва» появится новый фонтан. Об этом сообщил
Кроме того, на площади планируется аллея молодоженов, установка декоративных арок, мощение территории, упорядочение пешеходных связей, цветочное оформление и новые ландшафтные решения. Рядом со зданием бывшего кинотеатра будет паркинг, на самой площади — уличная мебель и фонари.
Сроки выполнения всех работа мэрия будет готова сообщить после утверждения проекта реконструкции.
Напомним, в здание бывшего кинотеатра «Москва»