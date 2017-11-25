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11:07, 25 ноября 2017 407
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Перед ЗАГСом в здании бывшего кинотеатра «Москва» появится новый фонтан 2

Перед ЗАГСом в здании бывшего кинотеатра «Москва» появится новый фонтан

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Перед ЗАГСом в здании бывшего кинотеатра «Москва» появится новый фонтан. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Кроме того, на площади планируется аллея молодоженов, установка декоративных арок, мощение территории, упорядочение пешеходных связей, цветочное оформление и новые ландшафтные решения. Рядом со зданием бывшего кинотеатра будет паркинг, на самой площади — уличная мебель и фонари.

Сроки выполнения всех работа мэрия будет готова сообщить после утверждения проекта реконструкции.

Напомним, в здание бывшего кинотеатра «Москва» переедет отдел ЗАГС по Московскому району Рязани. До 2016 года в «Москве» располагался арт-клуб «Планетарий».


© RZN.info

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