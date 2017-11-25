Автобус из села Киселево не смог довезти детей в школу из-за заносов. Об этом сообщила пользователь группы «
«Школьники, находящиеся на подвозе из села Киселево, не смогли сегодня присутствовать на занятиях в общеобразовательном учреждении. Автобус не смог доехать из-за заносов на дороге. И это еще не началась календарная зима! Очень интересно, как обстоят дела в других населенных пунктах с чисткой дорог», — написала женщина.
Подписчики начали активно обсуждать ситуацию. Многие высказались об аналогичных проблемах в других населенных пунктах.
«От Больших Полян до Соболева — как стиральная доска. Невозможно ехать. И от Старожиловской администрации в сторону Полян тоже не чищено, накатано три колеи. А внутри сел даже говорить нечего. Совсем не чищено. Как всегда зима наступила неожиданно», — прокомментировала одна из подписчиков.
Официальной информации об этом пока нет.