Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:25, 25 ноября 2017 391
 0    0

Автобус из рязанского села не смог довезти детей в школу из-за заносов — соцсети

Автобус из рязанского села не смог довезти детей в школу из-за заносов — соцсети

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Автобус из села Киселево не смог довезти детей в школу из-за заносов. Об этом сообщила пользователь группы «Типичное Старожилово» «ВКонтакте».

«Школьники, находящиеся на подвозе из села Киселево, не смогли сегодня присутствовать на занятиях в общеобразовательном учреждении. Автобус не смог доехать из-за заносов на дороге. И это еще не началась календарная зима! Очень интересно, как обстоят дела в других населенных пунктах с чисткой дорог», — написала женщина.

Подписчики начали активно обсуждать ситуацию. Многие высказались об аналогичных проблемах в других населенных пунктах.

«От Больших Полян до Соболева — как стиральная доска. Невозможно ехать. И от Старожиловской администрации в сторону Полян тоже не чищено, накатано три колеи. А внутри сел даже говорить нечего. Совсем не чищено. Как всегда зима наступила неожиданно», — прокомментировала одна из подписчиков.

Официальной информации об этом пока нет.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:25, 25 ноября 2017
Автобус из рязанского села не смог довезти детей в школу из-за заносов — соцсети
13:35, 25 ноября 2017
Дорожники Красноярска вышли косить снег. Видео 1
12:17, 25 ноября 2017
В Рязани ввели электронные браслеты для оплаты проезда 3
11:07, 25 ноября 2017
Перед ЗАГСом на месте бывшего кинотеатра «Москва» появится новый фонтан 3
8:52, 25 ноября 2017
Не асфальт, так бордюр. В Недостоеве в снег положили бордюрный камень 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Время доступных новостроек скоро пройдет

Время доступных новостроек скоро пройдет 1

Долевое строительство планируют заменить проектным финансированием.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 66 607
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 5
10:21, 16 ноября 2017 43 769
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 23 079
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 22 260
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
14:58, 22 ноября 2017 21 577
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум