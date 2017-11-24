И. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов отметил, что количество дворников, заявленное в штатном расписании, не соответствует действительности. А у многих управляющих компаний недостаточно или вовсе отсутствует снегоуборочная техника, сообщил
Такие заявления Карабасов сделал на заседании штаба по содержанию города в зимний период 23 ноября. «Принято решение дополнительно закупить в этом году 18 единиц спецтехники», — также сказал он.
На заседании отметили, что 29 управляющих компаний и 15 ТСЖ предупреждены, что требования по уборке дворовых территорий не соблюдены в полном объеме. «Первые снегопады показали наши слабые стороны. Особенно в части уборки дворовых территорий», — отметил Сергей Карабасов.