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17:40, 24 ноября 2017 445
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В Рязани не хватает дворников и спецтехники — Карабасов 1

В Рязани не хватает дворников и спецтехники — Карабасов

И. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов отметил, что количество дворников, заявленное в штатном расписании, не соответствует действительности. А у многих управляющих компаний недостаточно или вовсе отсутствует снегоуборочная техника, сообщил сайт администрации города.

Такие заявления Карабасов сделал на заседании штаба по содержанию города в зимний период 23 ноября. «Принято решение дополнительно закупить в этом году 18 единиц спецтехники», — также сказал он.

На заседании отметили, что 29 управляющих компаний и 15 ТСЖ предупреждены, что требования по уборке дворовых территорий не соблюдены в полном объеме. «Первые снегопады показали наши слабые стороны. Особенно в части уборки дворовых территорий», — отметил Сергей Карабасов.


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