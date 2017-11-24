В четверг, 23 ноября, создание «зеленого щита» в Рязани обсудили на публичных слушаниях. Согласно вступившему в силу с 1 января 2017 года федеральному закону о «зеленом щите», вокруг каждого города при помощи нормативного акта регионального уровня можно создать лесозащитную зону.

Как отметила председатель Наталья Гришина, эту работу поручили Общественной палате. «Она веслась совместно с ОНФ в течение года. Уже в январе совместно с минприроды мы выработали стратегию и тактику действий. На расширенном заседании совета палаты, мы рассмотрели полный пакет документов. Кроме того, велась работа с местными администрациям», — подчеркнула Гришина.

Зампред областного правительства Виталий Артемов отметил, что за основу проекта взяли мнение общественности.

Председатель комиссии по экологии Николай Бодягин рассказал, что технически такая работа сложна. «Подобных практик еще не было, но мы нашли оптимальный вариант. Он учитывает интересы жителей», — подчеркнул он. Бодягин также добавил, что подобные «щиты» необходимо создавать и вокруг городов области.

В зеленую зону площадью 68 тысяч гектаров вошло более тысячи участков в Рязани, Рязанском и Рыбновском районе. В «зеленом щите» будут не только леса, но и рекреационные зоны, территории зеленых насаждений возле учреждений, пойма реки Оки. Полный список участков можно увидеть здесь .

Вице-мэр Сергей Савин предложил создать рабочую группу для более детальной проработки проекта. По его словам, в территории могут попасть объекты капитального строительства. Однако его замечание не приняли, отметив, что на эту работу у администрации уже было время.

Зарегистрировавшиеся участники предложили включить в «зеленый щит» парк в Дягилеве, пойму Оки около «Глобуса» и исключить участки около кожевенного завода.