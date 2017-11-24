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14:54, 24 ноября 2017 329
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Рязанский проект парка реабилитации детей получил президентский грант

Рязанский проект парка реабилитации детей получил президентский грант

Проект «Парка реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья» получил президентский грант. Об этом сообщается на страничке «Центра развития добровольчества города Рязани» «ВКонтакте».

Итоги конкурса, в котором участвовали рязанские добровольцы, опубликованы на сайте Фонда Президентских грантов 22 ноября. На реализацию их проекта выделено 2,5 млн рублей.

Парк спроектировал председатель «Центра развития добровольчества города Рязани» Николай Вешта. Он пояснил, что проект предполагает создание парка с оборудованной игровой площадкой, экологическими тропами, дорожками для игры в мини-гольф, сенсорными тропами, зелёного класса где дети будут учиться на свежем воздухе.

Парк появится на территории Детского эколого-биологического центра на улице Новой.


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