Рязанский проект парка реабилитации детей получил президентский грант

Проект «Парка реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья» получил президентский грант. Об этом сообщается на
Итоги конкурса, в котором участвовали рязанские добровольцы, опубликованы на
Парк спроектировал председатель «Центра развития добровольчества города Рязани» Николай Вешта. Он пояснил, что проект предполагает создание парка с оборудованной игровой площадкой, экологическими тропами, дорожками для игры в мини-гольф, сенсорными тропами, зелёного класса где дети будут учиться на свежем воздухе.
Парк появится на территории