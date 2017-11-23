Снимавшуюся для Playboy рязанку пригласили экспертом в «Дом-2»

Рязанка Наталья Соболева,
Как рассказала девушка, приглашение на съемки спецпроекта стало для нее неожиданностью. Рязанку тепло встретила Ольга Бузова.
«Оказалось, что участников культовой передачи интересуют не только и не столько сплетни — они готовы говорить на серьезные экономические и политические темы», — рассказала Соболева.
После окончания съемки участники шоу устроили фотосессию с рязанкой.
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