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12:03, 23 ноября 2017 1 110
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Снимавшуюся для Playboy рязанку пригласили экспертом в «Дом-2»

Снимавшуюся для Playboy рязанку пригласили экспертом в «Дом-2»

Рязанка Наталья Соболева, снимавшуюся для мексиканского Playboy, стала финансовым экспертом шоу «Дом-2. Город любви».

Как рассказала девушка, приглашение на съемки спецпроекта стало для нее неожиданностью. Рязанку тепло встретила Ольга Бузова.

«Оказалось, что участников культовой передачи интересуют не только и не столько сплетни — они готовы говорить на серьезные экономические и политические темы», — рассказала Соболева.

После окончания съемки участники шоу устроили фотосессию с рязанкой.

Напомним, Наталья Соболева становилась «девушкой месяца» индийского мужского журнала. После этого она снялась для MAXIM South Africa. Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ.

Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства. Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее приняли за девушку президента.


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